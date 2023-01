Dans le secret du Cirque du soleil à Las Vegas

De tous les spectacles à Las Vegas, le Cirque du soleil est l’un des plus extravagants et des plus incontournables de la ville. Le spectacle "O" vous plonge dans un monde aquatique plein de surréalisme, d’art et de romantisme, associant une équipe mondiale de nageurs synchronisés, d'acrobates audacieux et de plongeurs élégants. 50’ Inside s’est glissé dans les coulisses pour suivre ceux qui donnent vie à cet incroyable show.