Dans le secret du George V, un Noël de palace

Direction la très chic avenue George V à Paris. C’est là, à deux pas des Champs-Elysées et du Fouquet’s, que se trouve l’un des douze palaces de la capitale : le George V. Comme chaque année, cette institution s’est réinventée pour les fêtes, mais en prenant bien soin de se démarquer de la concurrence. Ambiance festive, explosion de paillettes et même une petite touche d’extravagance, comment les magiciens de l’ombre ont-ils opéré cette transformation, très éloignée de l’image guindée et feutrée des palaces ?