Dans le secret du Met Gala, le tapis rouge le plus fou de l'année

New York, ses buildings, son Time Square, mais aussi son Met Gala. Une cérémonie audacieuse dans laquelle les plus grandes stars rivalisent d’extravagance et d’élégance pour un tapis rouge plus loufoque d’année en année. Pour cette édition 2023, le dress code rendait hommage au célèbre couturier Karl Lagerfeld, disparu en 2019. Pour cette occasion, 50’ Inside s’est glissé dans les coulisses de cet événement à ne surtout pas manquer pour vous en dévoiler tous ses secrets.