Dans le secret d’un Noël à Paris

Si en temps normal il y a beaucoup d'activités et de lieux à voir à Paris, à la période de Noël, son charme est multiplié. Illuminations, l'énorme sapin des Galeries Lafayette, fête foraine, expériences insolites pour petits et grands… Cette magie est partout en ce moment en France et c’est dans notre capitale, Paris, que nous vous emmenons la vivre !