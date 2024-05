Dans le Secret : les Miss à Maurice !

L’Ile Maurice. C’est vers cette destination de rêve et tenue secrète jusqu’au dernier moment, que s’est envolée notre Miss France il y a quelques jours pour son traditionnel voyage d’intégration 3 mois après son élection. Entre activités sportives, farniente et confidences, Eve Gilles et les 5 autres reines de beauté parties avec elle ont passé une semaine mouvementée.