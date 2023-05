Dans les coulisses des Tribute Bands, des sosies pour le bonheur des fans

Avez-vous déjà entendu parler des Tribute Bands ? Nés en Angleterre dans les années 90, les Tribute Bands sont des groupes composés de passionnés qui souhaitent rendre hommage à un artiste ou un groupe spécifique, en exploitant le répertoire de leur idole de manière plus ou moins fidèle. Certains font revivre des groupes comme ABBA, les Beatles ou se prennent pour Elton John, de quoi faire vibrer les fans nostalgiques ! 50’ Inside s’est glissé dans les coulisses de ce phénomène musical qui prend de plus en plus d’ampleur.