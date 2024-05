Dans les coulisses du Festival de Cannes, le plus grand rendez-vous des stars !

50’ Inside vous emmène au cœur du festival de Cannes ! Une pluie de stars, des milliers de flashs sur les marches, un tourbillon de films et de soirées prisées… Et pour tous ceux qui travaillent en coulisses, un marathon aussi grisant qu’épuisant ! Chefs, couturières, reporters ou physionomistes de boite de nuit, 50’ Inside a suivi le quotidien à 100 à l’heure de celles et ceux qui œuvrent dans l’ombre… Entre stress, péripéties et moments uniques, comment ont-ils vécu ces 10 jours de folie ?