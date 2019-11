Dans les coulisses du phénomène Mask Singer

Cette semaine 50’ Inside vous fait découvrir les coulisses de l’émission la plus secrète du P.A.F, Mask Singer. Après son triomphe dans toute l’Asie, en Allemagne, au Mexique et aux Etats-Unis, le phénomène arrive sur TF1. Ce nouveau divertissement met en compétition 12 célébrités masquées sous des costumes spectaculaires dont l’identité est dissimulée aux autres concurrents, aux enquêteurs et au public. Les célébrités (comédiens, animateurs, sportifs, journalistes, chanteurs, humoristes, politiques…) s’affrontent en chantant des tubes connus de tous. Alessandra Sublet, Kev Adams, Anggun et Jarry, les quatre enquêteurs de l’émission vont tout faire pour découvrir qui se cache derrière le masque. Arriveront-ils à démasquer les 12 célébrités ? Rendez-vous dès le vendredi 8 novembre à 21h05 sur TF1.

