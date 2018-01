Découvrez les coulisses des premières auditions à l’aveugle de The Voice 7 !

Dans la séquence Insider de 50’ Inside, on vous emmène dans les coulisses de "The Voice" ! Le show musical de TF1 sera de retour dès 21h samedi 27 janvier 2018. En attendant de découvrir les premiers talents raflés par les quatre coachs, Anne-Sophie Delcour a pu rencontrer Pascal Obispo – le petit nouveau de cette édition – qui a livré ses premières impressions dans le fauteuil rouge de l’émission. Et vous allez voir que la bonne humeur est au rendez-vous entre Zazie, Florent Pagny, Mika et Pascal Obispo. Chaque occasion est bonne pour se chambrer !