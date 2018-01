Découvrez les coulisses du tournage de Bodyguard avec Whitney Houston

Alors que la comédie musicale "Bodyguard" arrive (enfin) en France, les équipes de 50’ Inside ont remonté le temps pour vous dévoiler les coulisses du tournage du film éponyme. Vous allez voir que Whitney Houston a réalisé l’incroyable lors de l’enregistrement du tube "I Will always love you" sur le plateau de "Bodyguard". La chanteuse, disparue en février 2012, faisait alors ses premiers pas d’actrice. Et elle a interprété la chanson qui allait changer sa vie d’une façon bien singulière qui a laissé les producteurs du long-métrage sans voix.