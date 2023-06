Découvrez les bons plans du grand ouest américain

Ce sont des images qui parlent à notre imaginaire et qui nous font rêver instantanément : le grand ouest américain et ses parcs nationaux. Grâce aux films d’Hollywood et à la littérature, nous avons tous en tête les canyons rouges qui s’étendent à perte de vue, les routes désertiques qui fendent le désert, ou encore les forêts immenses peuplées d’animaux sauvages. Quels sont les sites à ne pas manquer ? Comment s’éloigner des sentiers battus ? Des guides de choix vous donnent leurs bons plans dans 50' Inside !