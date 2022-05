Découvrez les coulisses de "Handigang" avec Théo Curin et Alessandra Sublet

Théo Curin est de ceux qui repoussent toujours plus loin leur limite et qui nous montre que rien n’est impossible. Nageur handisport, médaillé d’argent aux championnats du monde et en championnat d’Europe, il est désormais aussi acteur. Dans « Handigang », la nouvelle fiction de TF1, il aborde avec force et talent la question du handicap et de sa place dans notre société. À ses côtés, l’animatrice Alessandra Sublet, touchante dans le rôle de sa mère, prête à tout pour soutenir son fils. 50’ Inside a pu se glisser dans les coulisses du tournage de « Handigang ».