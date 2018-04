Découvrez les premiers pas d’Iris Mittenaere dans Ninja Warrior

Après avoir rendu sa couronne de Miss Univers il y a cinq mois, Iris Mittenaere déborde de projets. Outre son engagement caritatif, des shootings photos et l’écriture d’un livre, elle va s’essayer à un tout nouvel exercice. En effet, l’ex-Miss France va animer la troisième saison de "Ninja Warrior", le jeu de TF1, aux côtés de Christophe Beaugrand et Denis Brogniart. Cours avec le coach vocal Richard Cross, répétitions et saut dans le grand bain... Découvrez en exclusivité les premiers pas de l’ancienne reine de beauté face caméra.