Découvrez les premiers pas de Jean-Marc Généreux au cinéma dans Stars 80

Pour la première fois, Jean-Marc Généreux joue dans une comédie ! Le danseur et chorégraphe tient un petit rôle dans Stars 80, la suite actuellement au cinéma. Il interprète un coach tyrannique et a apporté un vent de bonne humeur sur le plateau. Cinq ans après le succès du premier volet de Stars 80, les chanteurs accompagnés de Patrick Timsit et Richard Anconina reprennent du service. Et cette fois-ci, ils donnent aussi la réplique au juré de Danse avec les stars, qui a l’air d’être comme un poisson dans l’eau sur le tournage.