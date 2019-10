Demain à la Une - Clément Rémiens

Il est l’un des héros de la série « Demain nous appartient » sur TF1 et le grand vainqueur de la dernière saison de « Danse avec les stars » avec sa partenaire, Denitsa Ikonomova. A seulement 22 ans, Clément Rémiens fait aujourd’hui partie de cette nouvelle génération d’acteurs qui comptent. Il est en ce moment le héros d’une nouvelle série en 6 épisodes : « Pour Sarah » aux côtés d’Aure Atika et François-Xavier Demaison. Un jeune homme modeste et attachant que nous avons suivi sur le tournage mais aussi dans sa vie de tous les jours… Extrait de l’émission 50' inside du samedi 5 octobre 2019.

