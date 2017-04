Demain à la Une — Beauté au naturel  

Et c’est le moment de votre rendez-vous, Demain à la Une, avec cette semaine les nouveaux secrets de beauté des stars. Finie la mode de la chirurgie esthétique et des injections à outrance, désormais les stars comme Cameron Diaz ou Jessica Alba ne jurent plus que par la beauté au naturel. Crèmes de beauté faites maison, application sur le corps de ventouses, ou même de sangsues. Des soins detox en apparence farfelus, qui s’inspirent pourtant de techniques ancestrales à l’efficacité reconnue. De Los Angeles, à Paris, en passant par New York, découvrez les secrets de beauté les plus insolites des célébrités. — Extrait de « 50’inside, l’actu » diffusé le 15 avril sur TF1, à (re)voir sur MYTF1.