Demain à la Une - Despacito, le phénomène de l’été  

C'est l'heure de danser ! Vous n'avez pas pu passer à côté pendant vos vacances… C'est LA chanson qui a fait se trémousser toute la planète: Despacito… Plus qu'une chanson, un phénomène ! Bientôt 4 milliards de vue sur internet, un record toutes catégories ! Une chanson aux rythmes latinos signé Luis Fonsi, un chanteur de 39 ans d'origine portoricaine dont on n'avait jamais entendu parler en France jusqu'alors. Qui est Luis Fonsi ce chanteur devenu une star internationale en quelques mois ? De Porto Rico à Miami, en passant par l'Espagne, où nous avons pu le rencontrer en exclusivité… Enquête sur le phénomène Despacito… Sylvain Meyer et Grégory Aujol.