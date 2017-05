Demain à la Une – Les gourous du bien-être  

Oubliés les médecins ! Désormais, pour bien manger, bien vivre, et bien vieillir, rien de tel que les conseils de célébrités comme Gwyneth Paltrow, Cameron Diaz, ou en France Estelle Lefebure ou Adriana Karembeu . Actrices, ou anciens mannequins. Toutes ces magnifiques quadragénaires ont décidé de partager les secrets de leur beauté et de leur forme dans des livres, devenus des best-sellers. Alors quelles sont leurs méthodes et pourquoi remportent-elles un tel succès ? Quelle légitimité ont les stars pour devenir les nouveaux gourous du bien-être ? Regardez ! — Extrait de « 50’inside, l’actu » diffusé samedi 20 mai sur TF1, à (re)voir sur MYTF1.