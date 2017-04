Demain à la Une – Le phénomène Do It Yourself !  

Cette semaine, notre rendez-vous « Demain à la une » met en exergue une tendance qui ne cesse de prendre de l’ampleur, le DO IT YOURSELF, autrement dit « le fait maison ». Sur les réseaux sociaux, les stars comme Cara Delevingne, ou Eva Longoria s’affichent fièrement en train de tricoter, de faire de la couture, de fabriquer ou customiser des objets de déco. Autrefois ringards, les loisirs créatifs font de plus en plus d’adeptes, car ils rendraient… heureux ! Rien que ça ! Reportage entre la France et le Danemark, où est née cette tendance. Regardez ! — Extrait de « 50’inside l’actu » diffusé samedi 22 avril sur TF1, à (re)voir sur MYTF1.