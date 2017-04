Demain à la Une — Skate, le nouveau chic  

Plus qu’un sport, le skate est devenu un accessoire branché arboré par les stars, comme Cara Delevingne, Justin Bieber ou Pharrell Williams… Un symbole de cool attitude et d’anticonformisme dont s’emparent aussi les grandes marques de luxe dans leurs campagnes de publicité. Auréolé d’une nouvelle image, plus glamour et moins marginale, le skate séduit un public de plus en plus large et envahit le bitume. Regardez ! — Extrait de l’émission « 50’inside l’actu » diffusée samedi 29 avril, à (re)voir sur MYTF1