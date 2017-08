Destins tragiques - O.J Simpson, le footballeur meurtrier ?  

Tout cet été nous vous proposons de redécouvrir les histoires de ces stars qui ont été mêlées à des affaires judiciaires. Cette semaine : l’affaire O.J. Simpson. C’est une affaire qui avait défrayé la chronique en 1995. La star du football américain O.J Simpson, comparaissait pour le meurtre de son ex-femme et de son compagnon. Et après un procès ultra-médiatisé, contre toute-attente, il était déclaré non coupable... Retour sur cette affaire hors norme : O. J. Simpson, le footballeur meurtrier ? Extrait du replay de "50' Inside, Le Mag" du samedi 12 août 2017 à 19h05 sur TF1 et à revoir sur MYTF1.