Diane Kruger, à l'affiche de "In The Fade" : "le rôle de sa vie"

Elle dit que c’est certainement l’un des plus beaux rôles de sa vie. Diane KRUGER est à l’affiche depuis mercredi de « In the fade ». Un rôle très fort qui lui a permis de remporter le Prix d’interprétation à Cannes en mai dernier. « In the fade », quant à lui, vient de rafler le Golden Globe du meilleur film étranger. A 41 ans, l’actrice d’origine allemande vit une période très particulière, pleine de joie et de bouleversements. Comment a-t-elle débuté? Qui sont ses proches ? Quels sont ses engagements ? Un portrait signé Laura Cabrelli