Direction le Cambodge, pays de cœur d’Angelina Jolie

Le Cambodge ne manque pas de concurrents parmi ses voisins immédiats et qui attirent les foules. C’est justement parce qu’il est moins fréquenté que le Cambodge a su conserver son charme authentique et une atmosphère si particulière. Pourtant le paye d’Asie du Sud-est n’a rien à envier aux autres destinations de la région en termes de trésors culturels, naturels et humains. Un pays sur lequel Angelina Jolie a mis un coup de projecteur ces dernières années. C’est dans ses pas que nous nous sommes glissés pour découvrir ces terres si chères à son cœur. Les ruines d’Angkor, des rizières de cartes postales et des côtes sauvages. Il n’en fallait pas plus pour faire du Cambodge une destination de luxe prisée des stars.