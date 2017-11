Le document - Abu Dhabi, la ville de toutes les démesures

C’est une destination aussi mystérieuse qu’envoûtante que nous allons vous faire découvrir. Un ancien désert peuplé de bédouins, il y a encore 60 ans, devenu le plus riche des Emirats arabes, grâce au pétrole. Aujourd’hui, Abu Dhabi rêve de devenir une destination culturelle et touristique. La ville a attiré récemment tous les regards en inaugurant son propre Louvre, en partenariat avec la France. A cette occasion, nos équipes se sont rendues sur place pour s’immerger dans cet émirat qui, avec ses îles paradisiaques, ses déserts, recèle de nombreux trésors… Au détour d'une rencontre avec Emmanuel Macron, le président de la République, présent lors de cette inauguration… C’est un reportage de Guillaume Cassen et Fabrice Launay.