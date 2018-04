Cette île indonésienne a longtemps été considérée comme une destination romantique, un paradis pour touristes en quête de spiritualité… Mais en 10 ans, Bali s’est métamorphosée, pour devenir le repaire de jeunes artistes et de créateurs qui viennent y chercher l’inspiration et y vivre, vous allez le voir, dans des conditions paradisiaques. Bali, l’île la plus branchée d’Asie, c'est maintenant !