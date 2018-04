Le document - Le Maroc dévoile son nouveau visage

Entre désert et océan, le Maroc offre un champ des possibles. Le pays met un point d'honneur à se réinventer pour séduire plus de touristes. Les visiteurs se bousculent aux Portes de l'Afrique pour y découvrir sa culture, ses riches paysages. L'année dernière, ils étaient plus de 11 millions de touristes à avoir foulé le sol marocain. Si Marrakech est la destination la plus connue, d'autres villes comme Dakhla, un spot très prisé des kitesurfeurs.