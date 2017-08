Le document d'Inside - Croatie : Hvar, le refuge des stars  

Les vacances se terminent, mais nous avons voulu prolonger l’été en vous emmenant en Croatie, à 3 heures de Paris, à la découverte d’un petit paradis, Hvar (prononcer Kvar), le refuge des célébrités. Pas étonnant que Beyonce et Jay Z, Bono, ou encore le prince Harry aient succombé aux charmes de cette île aux eaux cristallines, considérée comme l’une des plus belles du monde… Une île authentique et festive, que l’on compare souvent à notre Saint-Tropez… « Hvar, le refuge des stars » c’est un reportage de Julie Toméi. Regardez ! — Extrait de « 50’inside, le mag » diffusé samedi 26 août sur TF1, à (re)voir sur MYTF1.