Le document - Découvrez sans plus attendre les Highlands en Ecosse

Venez découvrir une terre de légendes : les Highlands…Des paysages grandioses qui attirent les amoureux de grands espaces et de cinéma. Les films "La légende du roi Arthur", "Harry Potter", ou "Skyfall", l’avant-dernier volet de James Bond, ont été en partie tournés dans ces étendues sauvages…Une contrée intense et mystérieuse qui semble parfois d’un autre temps, avec ses manoirs, ses châteaux, et ses vieilles traditions… Mais derrière cette image de carte postale, l’Ecosse se réveille, et laisse entrevoir un autre visage : plus moderne, et parfois même, vous allez le voir, assez farfelu…C’est un reportage de Tania Meppiel.