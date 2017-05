Le Document – Formentera, le nouveau repaire des stars  

Avec le document d’Inside : Loin de sa bruyante voisine Ibiza, Formentera est devenue le rendez-vous prisé des stars, comme Eva Longoria, Paris Hilton ou encore les sportifs Cristiano Ronaldo et Rafael Nadal. Avec ses plages de rêve et son ambiance bohême, la plus petite île des Baléares est LA destination des vacanciers en quête de tranquillité. Un ancien refuge de hippies devenu chic et tendance. — Extrait de « 50’inside, le mag » diffusé samedi 20 mai sur TF1, à (re)voir sur MYTF1.