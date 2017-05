Le Document — Haïti, la renaissance grâce aux stars  

Il y a quelques jours, Iris Mittenaere, Miss Univers s’y est rendue pour apporter son soutien à une association qui vient en aide aux enfants. Comme elle, de nombreuses stars s’engagent régulièrement pour ce pays, durement touché par les catastrophes naturelles, la dernière en date, l’ouragan Matthews, il y a 6 mois. On se souvient de la mobilisation des stars d’Hollywood, il y a 7 ans, après le séisme qui avait fait 230 000 morts… Un élan de solidarité emmené par l’acteur Sean Penn qui s’était impliqué sur le terrain, et avait levé plus de 6 millions de dollars pour la reconstruction du pays. Depuis, Haïti se relève, et fait valoir ses atouts pour attirer le tourisme, une des clés de son développement. Il faut dire qu’avec sa nature luxuriante, et ses plages préservées, Haïti n’a rien à envier à sa voisine la République Dominicaine. Regardez ! — Extrait de « 50’inside, le mag » diffusé samedi 6 mai sur TF1, à (re)voir sur MYTF1