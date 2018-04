Autrefois colonie anglaise, restituée à la Chine il y a maintenant 20 ans, cette métropole asiatique est devenue un eldorado pour ceux qui veulent faire fortune… On y compte 70 milliardaires, et 700 000 millionnaires, soit un habitant sur 7 ! Qui sont ces hommes et ces femmes qui ont bâti un empire ? A quoi ressemble leur vie? Comment dépensent-ils leur argent ? Nous sommes allés à la rencontre de ces ultra-riches…