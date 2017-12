Des eaux turquoises, des plages de sable blanc, des paysages paradisiaques et une île emblématique : l’île Moustique. Mick Jagger et le milliardaire Richard Branson y ont élu domicile et le couple princier Kate et William en ont fait l’une de leurs destinations favorites. Mais Saint Vincent et les grenadines, c’est tout un archipel, 32 îles au total encore préservées du tourisme : un luxe authentique, bohème chic ou totalement sauvage. Regardez !