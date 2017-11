Le document - Saint-Barth après l'ouragan Irma, un choc pour Alessandra Sublet

Nous partons maintenant à Saint-Barth, dans les Antilles, pour un reportage exclusif d’Alessandra Sublet. L’animatrice est très attachée à cette île où ses parents habitent et où elle va en vacances depuis 25 ans… Une île paradisiaque frappée de plein fouet par l’ouragan Irma, le 6 septembre dernier. Bouleversée, Alessandra Sublet s’est rendue sur place, 3 semaines après la catastrophe, munie de son téléphone et d’une petite caméra pour constater les dégâts et rencontrer ceux se mobilisent au quotidien pour reconstruire leur île… Un reportage loin des clichés, qui montre un autre de visage de Saint-Barth, souvent résumée aux milliardaires qui y viennent en vacances. Saint-Barth après Irma, un reportage sur le vif signé Alessandra Sublet, avec Sarah Amrouni.