Le document - Sainte-Lucie, le paradis perdu des Caraïbes

Cap sur Sainte-Lucie : une toute petite île, dont on a entendu parler il y a une dizaine d’années, quand Amy Winehouse s’y était réfugiée… Le seul endroit où elle a connu un peu de sérénité, de bonheur avant de sombrer dans ses addictions, et de disparaître tragiquement à 27 ans… Avec ses séjours de remise en forme dans des établissements de luxe, ses spas naturels perdus dans des paysages volcaniques, et ses plages de rêve, cette île sauvage et authentique mérite bien sa réputation de destination detox… C’est un reportage d’Ingrid Pipionot et Vincent Rimbaud.