Le document - Santorin, l'île mythique des Cyclades

Direction la Grèce, sur l’une des îles les plus mythiques des Cyclades… Santorin. Avec ses paysages volcaniques, ses villages blancs à flanc de falaise et ses plages de sable noir, elle attire chaque année près de 2 millions de touristes… mais aussi des célébrités qui arrivent à rester discrètes et séjournent dans de luxueux palaces troglodytes, typiques de Santorin.. Beyonce, Emilie Ratajkowski, Jennifer Lawrence, … Toutes ont toutes succombé aux couchers de soleil de Santorin, à sa douceur de vivre et ses vues imprenables sur la mer Egée.. Nous vous emmenons à la découverte de cette ile, qui révèle toute sa beauté une fois la folie estivale passée…