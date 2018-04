Au milieu des icebergs, dans la baie de Hong-Kong ou dans les eaux turquoise des Caraïbes, les super-yachts font tourner la tête d’une poignée de privilégiés. Des milliardaires bien sûr et des stars comme Jay-Z, Beyoncé ou encore Neymar. Toujours plus impressionnants, toujours plus luxueux, ces bijoux de technologie fascinent. Aux quatre coins du monde, nous vous proposons d’embarquer à bord de ces palaces flottants.