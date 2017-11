Le document - Un Halloween à la Nouvelle-Orléans

Aux Etats-Unis le soir du 31 octobre, tous les enfants partent déguisés à la chasse aux bonbons pendant que les plus grands s'amusent dans des fêtes sans limites... Et la ville qui a été élue meilleure destination pour célébrer Halloween, c'est la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Berceau du vaudou, avec ses manoirs hantés à tous les coins de rue, la ville devient terrifiante à cette période de l'année. un reportage de Laure Philipon et Marion Lippmann.