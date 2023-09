En coulisses : Durel gagnant de the voice kids, une vie de rêve mais à quel prix ?

On le sait, la rentrée des classes est une période épuisante pour de nombreux parents, entre les sorties d’école, les fournitures et les différentes activités… Alors imaginez si votre enfant avait en plus une carrière à gérer ! Ces dernières semaines, 50' Inside a suivi la rentrée pas comme les autres de trois jeunes talents. Ils ont entre 10 et 14 ans et se rêvent en futures stars de cinéma ou de la chanson… Comme Durel, 14 ans, qui vient tout juste de remporter The Voice Kids ou Hugo, 13 ans, star du film « Les blagues de Toto 2 ». Après un été studieux, à quoi ressemble la rentrée de ces enfants stars ?