Elton John : sa nouvelle vie à Las Vegas

On connaît la carrière de chanteur d'Elton John mais on connaît moins son nouveau métier. Si le chanteur continu de se produire tous les soirs au Colesseum Museum, il est aujourd'hui producteur de cinéma et a produit ses propres films d'animation. Il adore d'ailleurs travailler sur les dessins animés depuis son expérience pour le Roi Lion. Après avoir annoncé la fin de ses concerts sur scène, il entame un nouveau chapitre de sa vie… derrière la caméra ! Christophe Beaugrand est parti à sa rencontre pour 50' inside !