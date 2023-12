Embarquez pour la magie de Noël des Galeries Lafayette

Parmi ces enseignes bien connues et très fréquentées pendant les fêtes, il en est une qui bat tous les records : les Galeries Lafayette. Deuxième plus grand magasin au monde et site français le plus fréquenté juste derrière la Tour Eiffel. Pendant plusieurs semaines, 50' Inside a suivi les préparatifs de cette période cruciale, de l’installation des vitrines à la gestion des stocks, aux côtés d’une armée de petites mains et de vendeurs.