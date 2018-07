Emma Watson et Daniel Radcliffe : des amis inséparables au destin extraordinaire

Ils ont découvert le succès, la célébrité et l’argent dès le plus jeune âge au prix bien souvent du sacrifice de leur enfance. Cette semaine, voici les destins croisés des stars de la saga Harry Potter. Emma Watson et Daniel Radcliffe n’avaient que 10 et 11 ans lorsqu’ils sont devenus les petits sorciers les plus célèbres de la planète. Des amis inséparables pendant plus de 10 ans, que le destin a fini par éloigner...