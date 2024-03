En coulisses à la Foire du Trône, le rendez-vous incontournable du printemps

Avec plus de 350 manèges et attractions, la Foire du Trône est tout simplement la plus grande fête foraine de France. Mais cette année, avec la préparation des Jeux Olympiques, l’événement a été avancé et son temps divisé par deux : les forains n’ont qu’un mois pour faire leur chiffre de l’année. Comment se sont-ils adaptés à ce défi ? Avec en prime, une météo peu clémente ? 50’ Inside a suivi plusieurs familles et figures emblématiques de la Foire du Trône, de l’installation des attractions au lancement de la fête hier soir (aux côtés d’une star, forcément redevenue une grande enfant).