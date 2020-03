En savoir plus sur Nikos Aliagas

Kad Merad est déjà un acteur connu et reconnu du cinéma français, mais pour autant il n’a pas l’intention de se reposer sur ses lauriers. Cette année, il a décidé de se lancer un nouveau défi : mettre en scène une pièce de théâtre, pour la première fois. Au théâtre de la Michodière à Paris, il présente et interprète « Amis », une comédie détonante aux côtés de Lionel Abelanski et Claudia Tagbo.