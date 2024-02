En coulisses avec l’Héritage Goldman, un répertoire éternel

Il est absent de la scène musicale française depuis plus de 20 ans, mais reste pourtant l’un des chanteurs les plus aimés et écoutés. Jean-Jacques Goldman continue d’inspirer à travers ses tubes inoubliables que reprennent les nouvelles générations, mais aussi ses amis de toujours comme Michael Jones. Avec la tournée « L’Héritage Goldman », de retour le 2 mars prochain, son ancien acolyte rend hommage sur scène à celui qui a tant marqué les Français. 50' Inside vous plonge dans les coulisses de cet incroyable spectacle !