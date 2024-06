En coulisses : comment le plus célèbre village gaulois se réinvente-t-il ?

Cette année, le parc Astérix fête ses 35 ans et peut se targuer de recevoir près de 3 millions de visiteurs par an. Mais pour rester dans la course, il faut sans cesse se réinventer. Pour la première fois, le parc a misé sur une comédie musicale, dont le héros s’appelle tenez-vous bien, Groupidupianix, mais aussi une nouvelle attraction à 40 mètres de hauteur, la tour de Numérobis et un défilé toujours plus créatif. Alors qui sont ceux qui ont mené ces défis pendant plusieurs mois ? 50’ Inside vous emmène dans les coulisses du plus célèbre des villages gaulois.