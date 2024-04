En coulisses dans le restaurant qu’il faut réserver un an à l’avance !

Plus de 1000 couverts par jour, le plus grand plateau de fromages du monde, une centaine de desserts maison… Bienvenue aux Grands Buffets, dans le plus grand restaurant de France. Alors que la plupart des établissements courent après les prestigieuses étoiles décernées par le guide Michelin, lui n’a pas besoin de ces si convoitées distinctions pour briller. Il a conquis le cœur des Français et des touristes du monde entier depuis sa création en 1989. Comment fonctionne-t-il ?