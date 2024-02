En coulisses : Danse avec les stars, le plus grand show d’Europe

C’est reparti pour un tour de piste après plus d’un an d’attente ! Une 13ème édition du concours conçue pour battre tous les records avec un casting cinq étoiles, des professionnels surmotivés et un jury exigeant. 50’ Inside vous emmène dans les coulisses du plus grand show d’Europe de ce type ! Qui sont ceux qui œuvrent dans l’ombre ? Comment les candidats se sont-ils préparés ? Quels sont les couples qui sortent déjà du lot ? Toutes les réponses sont à découvrir ici !