En coulisses : Elsa Esnoult dans "Amour, Gloire et Beauté"

Des familles richissimes qui se déchirent sur fond de mode et sous le soleil californien… C’est la recette inchangée depuis plus de 35 ans, de l’un des plus vieux feuilletons au monde : « Amour, gloire et beauté ». C'est à Los Angeles, dans les coulisses du tournage de la série, que 50' Inside a rencontré l’actrice Elsa Esnoult, star des « Mystères de l’amour », qui, incroyable mais vrai, va incarner son propre rôle dans la série américaine !