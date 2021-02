En coulisses : "Ici tout commence", qui sont les stars de la fiction événement de TF1 ?

En savoir plus sur Nikos Aliagas

Depuis le mois de novembre, les téléspectateurs se passionnent pour « Ici tout commence », la petite sœur de « Demain nous appartient ». La série raconte les coulisses d’une école de cuisine où sont formés les chefs de demain. Au programme : dépassement de soi, rivalité, amours et trahisons. Parmi les acteurs vedettes de cette nouvelle série, on retrouve Frédéric Diefenthal et Vanessa Demouy, mais surtout toute une jeune génération d’acteurs très attachants. 50’ Inside vous emmène à leur rencontre.