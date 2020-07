En savoir plus sur Nikos Aliagas

Il est la star des cuisiniers et le cuisinier des stars : après avoir travaillé pour Beyoncé et Jay-Z et s’être lié d’amitié avec les Hallyday, Jean Imbert investit Saint-Tropez. La ville préférée des stars en goguette n’a plus de secret pour lui. Jean Imbert nous ouvre les portes de sa vie tropézienne pour les caméras de 50’ Inside.